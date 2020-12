Fifa 21, sette giorni di tornei e premi su Playstation 4

In palio, dal 26 dicembre all’1 gennaio 2021, un montepremi di più di 250.000 Punti FIFA, legato a competizioni giornaliere e dedicato ai fan della simulazione calcistica targata Ea, per Playstation 4. Le sfide, riservate a giocatori che risiedono negli Stati Uniti, in Canada e in tutta Europa e Sud America, si svolgeranno nella modalità Fifa Ultimate Team

I premi in palio

Come si legge nel comunicato diffuso da Sony, i tornei sono aperti a tutti i partecipanti idonei che risiedono negli Stati Uniti, in Canada e in tutta Europa e Sud America. È necessario avere almeno 16 anni oltre ad un abbonamento attivo a Playstation Plus, dedicato al multiplayer online. “Maggiore il numero di incontri giornalieri di FUT per celebrare il nuovo anno a cui partecipi, maggiori saranno i premi che potrai ottenere! Ogni giornata di torneo avrà un montepremi di più di 250.000 Punti FIFA da guadagnare”, spiegano gli organizzatori. Per accedere alla competizione basterà iscriversi dalla schermata “Eventi” sulla propria console o recandosi sul sito del Competition Center, che racchiude tutti i contenuti relativi a tornei di gioco su PlayStation. Nello specifico, ecco i premi in palio. Per il 1° posto sono previsti in palio 36.000 Punti FIFA, mentre chi si classificherà dal 2° al 4° posto vincerà 24.000 Punti FIFA. Dal 5° al 6° posto il premio ne prevede, 13.800, il 7° posto 9.200 e l’8° posto 4.600. Dal 9° al 16° posto saranno quindi 2.200 i Punti FIFA in palio, mentre dal 17° al 23° posto saranno 1.600. Premio di consolazione, per chi si classificherà dal 33° al 200° posto, saranno 500 Punti FIFA.

Come è strutturato il torneo

Per giocare occorre accedere alla pagina dell'incontro, una volta effettuata l’iscrizione, visibile nella tab "I miei eventi", quindi cliccare sull'opzione "Accedi ora" e giocare la partita, con il risultato che verrà inviato automaticamente alla fine della stessa. “Nel caso il vostro avversario non dovesse presentarsi, attendete 10 minuti all'interno della Lobby, vi verrà assegnata la vittoria automaticamente”, si legge nel regolamento. Il torneo, come detto, sarà impostato sulla modalità FUT, attraverso lo schema dei “sistema svizzero”. Si tratta di un tipo di torneo dove l'eliminazione non avviene dopo la prima sconfitta, ma i giocatori verranno eliminati dal torneo solo quando avranno raggiunto una certa soglia di sconfitte oppure se la cup dovesse essere finita. Ogni torneo con modalità "svizzera" ha un determinato numero di round. In questo caso saranno 8 e l’eliminazione è prevista dopo la quarta sconfitta. In ogni round i giocatori verranno accoppiati con avversari dello stesso livello di abilità, che è basato sul risultato attuale del giocatore. Una classifica verrà stilata al termine del torneo per determinare le posizioni finali dei giocatori e la stessa terrà conto dei risultati ottenuti dai giocatori. I match del torneo dureranno 12 minuti, 6 minuti per tempo: in caso di pareggio previsti i tempi supplementari ed eventuali rigori.