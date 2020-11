Fifa, Ibra contro Ea Sports e Fifpro per l’utilizzo della sua immagine

"Chi li ha autorizzati a fare soldi con me?" si chiede su Twitter l’attaccante svedese del Milan. "Qualcuno ha realizzato un profitto sul mio nome e sulla mia faccia senza alcun accordo per tutti questi anni. È ora di indagare"

Zlatan Ibrahimovic contro Fifa e Fifpro, ovvero il sindacato mondiale dei giocatori per l'utilizzo del suo "nome" e del suo "volto" nel videogioco sul calcio prodotto da Electronic Arts (Ea). "Chi ha autorizzato Fifa Ea Sport a usare il mio nome e il mio viso?” ha tuonato lunedì 23 novembre l’attaccante svedese su Twitter. “Non mi era stato detto che ero un membro Fifpro e, se lo sono, sono stato registrato senza essere stato effettivamente informato, in modo dubbio. E una cosa è certa, non ho mai permesso a Fifa o Fifpro di fare soldi con me" prosegue l’attacco al noto videogame e alla sua casa madre.