Facebook attacca Apple su aumento privacy. La replica di Cupertino

Facebook ha sferzato attacchi ad Apple in una serie di articoli a piena pagina sui giornali statunitensi, sostenendo che l’azienda che produce iPhone abbia applicato modifiche sulla raccolta di dati e pubblicità mirata che sarebbero dannose per le piccole imprese. Secondo Facebook, le norme di Apple che entreranno in vigore agli inizi del 2021 "minacciano le inserzioni pubblicitarie personalizzate a cui si affidano milioni di piccole imprese per raggiungere nuovi clienti".