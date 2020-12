Apple, iOS 14 è installato sul 72% di tutti gli iPhone

A pochi mesi dal lancio ufficiale di iOS 14, disponibile ufficialmente dal 16 settembre 2020 , il colosso di Cupertino ha annunciato un importante traguardo raggiunto dal suo ultimo sistema operativo per smartphone. iOS 14 è installato sul 72% di tutti gli iPhone. Il 18% degli dispositivi utilizza, invece, iOS 13 , mentre solo il 10% una versione precedente. La percentuale di adozione di iOS 14 è stata comunicata dalla stessa Apple nel nuovo aggiornamento sul tasso di diffusione delle più recenti versioni dei suoi sistemi operativi, pubblicato s ul portale dedicato agli sviluppatori , insieme a tanti altri dati e percentuali.

Tra gli iPhone lanciati negli ultimi 4 anni, invece, iOS 14 è presente sull'81% degli smartphone Apple, mentre sul 17% è installato iOS 13. Solo il 2% usa una versione precedente. Il colosso di Cupertino nel report svela anche la percentuale di adozione di iPadOS 14, presente attualmente sul 75% di tutti gli iPad introdotti negli ultimi quattro anni. Il 22% dei tablet targati Apple continua ad utilizzare iPadOS 13, mentre solo sul 3% è installata una versione precedente. Se si amplia l'ambito di osservazione a tutti gli iPad, la percentuale di diffusione di iPadOS 14 resta comunque abbastanza alta: l'ultimo sistema operativo di Apple per iPad è installato sul 61% di tutti i dispositivi attivi. iPadOS 13 è invece presente nel 21% di tutti gli iPad, mentre il 18% usa una versione precedente.



Tra le ultime novità del settore, Apple ha recentemente annunciato a sorpresa le nuove AirPods Max, le sue prime cuffie over-ear. Dotate di nove microfoni, sei dei quali dedicati alla cancellazione attiva del rumore, sono disponibili dal 15 dicembre, al prezzo di 629 euro, in cinque diverse colorazioni: grigio siderale, argento, azzurro, verde e rosa. Definite dalla stessa Apple come "il perfetto equilibrio fra l’audio esaltante di un paio di cuffie ad altissima fedeltà e la magica semplicità d’uso degli auricolari AirPods", le nuove AirPods Max, simili per design alle altre cuffie del segmento di riferimento, promettono di adattarsi perfettamente alla testa degli utenti, assicurando un isolamento costante dai rumori esterni.