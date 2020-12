Telegram down, problemi in via di risoluzione

Come testimoniato dal picco di segnalazioni arrivate sul sito downdetector (5784 alle 14:15) e dalla presenza dell’hashtag #telegramdown nei trending topic di Twitter, Telegram è risultato irraggiungibile per la maggior parte degli italiani per circa un'ora. I problemi si sono concentrati soprattutto nelle grandi città, ma in generale i malfunzionamenti dell’app di messaggistica istantanea sembrano aver riguardato l’intera Penisola e buona parte dell'Europa occidentale.

I tweet di Telegram

Su Twitter, l’account di Telegram ha scritto che i problemi di connessione dell’app, estesi principalmente ai Paesi dell’Europa occidentale, sono stati risolti, tuttavia gli utenti potrebbero ancora incappare in qualche piccolo malfunzionamento.