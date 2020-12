Per le videochiamate Google integra anche Zoom nel suo Nest Hub Max

In questo anno così difficile molti non potranno festeggiare le feste insieme alla propria famiglia al completo come da tradizione, almeno di persona. Il coronavirus ha così costretto molti a mettere in programma una videochiamata di gruppo per "stare insieme" virtualmente con i propri cari e gli amici, ovunque essi siano. I display intelligenti di Google possono già ospitare videochiamate di gruppo con Google Meet o Google Duo, e giusto in tempo per le vacanze è arrivata anche la possibilità di farle con Zoom, altra app molto utilizzata. Big G la proporrà infatti pure su Hub Nest Max . Si può tenere in considerazione questa nuova opzione se si dispone di un account Zoom gratuito oppure uno a pagamento negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada o Australia. Allo stesso tempo, Google starebbe ufficialmente ritirando dal mercato lo smart speaker Home Max.

Come usare Zoom su Hub Nest Max

“Siccome a nessuno piace quando la loro videochiamata si blocca a metà frase, una buona connessione internet e una connessione Wi-Fi solida sono un must” ricorda Google, che per aiutare le persone che utilizzano questo servizio ha migliorato Google Wifi e Nest Wifi grazie all'auto-rilevamento e alla priorità delle videoconferenze su Google Meet e Zoom Meetings. Per usare Zoom sullo smart speaker Nest Hub Max basta collegare il proprio account Zoom attraverso le impostazioni dell’app Google Home. Si dovrà andare nella sezione “Servizi”, poi cliccare su “Chiamate vocali e video” e infine “App video e vocali”. A questo punto, quando l’account della piattaforma per videochiamate di gruppo Zoom sarà connesso al dispositivo basterà dire “Ok Google, avvia una chiamata Zoom” per iniziare. Inoltre, Google ricorda che con la sua app Meet le chiamate sono illimitate per 24 ore. Intanto fino al 31 marzo 2021, quindi comprese tutte le festività invernali. Non ci saranno vincoli di durata per passare le giornate di Natale, Capodanno e non solo collegati in video chat con chiunque vogliamo.