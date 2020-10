Google Meet, ecco le novità introdotte sull'app per videoconferenze

Su Meet arriva la possibilità di aprire sondaggi e fare domande in un apposito pannello durante lezioni a distanza e riunioni di lavoro. E anche di dividere i partecipanti in più stanze



Google Meet è una delle applicazioni più utilizzate quando parliamo di didattica a distanza. Ma durante la pandemia da coronavirus ancora in corso l’app è stata scelta da alcuni professionisti per riunioni e videoconferenze. Da marzo a settembre 2020 tutti i clienti di G Suite hanno avuto accesso alle funzionalità di videoconferenza avanzate di Google Meet, che includevano riunioni estese, la possibilità di registrare le riunioni e il live streaming interno al dominio. A partire da ottobre, però, l'accesso alle funzionalità avanzate di Meet dipenderà dalla propria versione di G Suite. In queste settimane Mountain View ha apportato alcune novità per quanto riguarda Q&A e sondaggi in videochiamata e sottogruppi e da poco è terminata la fase di rilascio.

Q&A e sondaggi approfondimento Google Chat, atteso per l'inizio del 2021 il passaggio sull'app Le due funzioni sono attive da giovedì 8 ottobre per gli utenti di Google Meet. La prima è la possibilità di organizzare sondaggi per raccogliere pareri su un determinato argomento, la seconda è la sessione “domande e risposte” che si potrà affiancare all’interfaccia in cui è in corso il meeting. Questa modalità potrebbe rivelarsi estremamente utile per gli studenti che senza interrompere il flusso della spiegazione possono chiedere chiarimenti all’insegnante o ai compagni. Ne beneficeranno gli account Business, Enterprise e Enterprise for Education, non saranno disponibili per Basic, Education e Nonprofits. Fino a marzo 2021, però, Google Meet estenderà le chiamate illimitate a tutti gli utenti.

Una riunione su Google Meet - Google