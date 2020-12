NOW TV Smart Stick e NOW TV Card: due idee regalo in vista del Natale

In vista del Natale, NOW TV Smart Stick rappresenta un’idea regalo degna di nota. Il piccolo dispositivo consente di vivere il servizio streaming di Sky anche senza una Smart TV: l’unico requisito imprescindibile è avere una televisione con ingresso HDMI. NOW TV Smart Stick include un Pass di NOW TV con una ricca offerta di contenuti live e on demand a cui è possibile accedere con pochi passaggi. Gli utenti possono disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza alcun impegno. È possibile acquistare NOW TV Smart Stick con 3 mesi di Cinema o Entertainment o 1 mese di Sport a 29,99 €.

Il catalogo di NOW TV

Grazie a NOW TV è possibile godersi il Pass Cinema, con un catalogo di oltre 1000 film, tra cui Tolo Tolo, Jumanji: The Next Level e C’era una volta a… Hollywood, a cui presto si aggiungeranno pellicole come Piccole Donne, Il Primo Natale e Cops – Una banda di poliziotti. Il pass Entertainment, invece, permette di seguire show come Masterchef Italia e Alessandro Borghese – 4 ristoranti, numerose serie tv, produzioni Sky Original, tra cui ROMULUS e Gomorra, e i documentari di Sky Arte, National Geographic e History Channel. Gli amanti dello sport potranno seguire la stagione 2020-2021 della Serie A Tim, con 7 partite su 10 ogni giornata, della UEFA Champions League e della UEFA Europa League, la Premier League, la Bundesliga, il Tennis internazionale, la NBA e altro ancora. Tramite NOW TV Stick è anche possibile accedere alle app di Netflix, YouTube, DAZN e Spotify.



La NOW TV Card

Una buona alternativa al NOW TV Stick è la NOW TV Card che permette di regalare 1 mese di sport a 29,99 € e 1 mese di Cinema o Entertainment a 9,99 €. Per attivare la carta prepagata è sufficiente scoprire il codice presente sul retro e inserirlo su www.nowtv.it: l’offerta termina automaticamente alla fine del periodo di visione.