Sony ha comprato Crunchyroll, la piattaforma streaming di anime

Con 1,175 miliardi di dollari (pari a circa 971 milioni di euro) Sony ha acquistato dal colosso statunitense AT&T la nota piattaforma di streaming Crunchyroll, interamente dedicata all’animazione giapponese. Negli anni successivi alla sua fondazione, effettuata nel 2006 da un gruppo di studenti dell’Università di Berkeley (in California), il sito ha avuto un impatto non indifferenze sul modo di fruire gli anime online e sulla crescita del settore negli Stati Uniti e in buona parte del resto dell’occidente. AT&T aveva acquistato il portale nel 2018, affidandone il controllo alla Warner Media, una sua sussidiaria. Sony ha reso noto che Crunchyroll (che può contare su 3 milioni di abbonati e 90 milioni di utenti registrati) sarà gestita da Funimation, un’azienda di sua proprietà leader nel nella distribuzione di anime e altri prodotti giapponesi negli Stati Uniti. Stando a quanto riportato da The Verge, le trattative tra Sony e AT&T per l’acquisizione di Crunchyroll proseguivano già da alcuni mesi.