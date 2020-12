App più scaricate: a novembre WhatsApp ha superato TikTok

Il secondo posto di TikTok



approfondimento

Nonostante la “sconfitta” subita per mano di WhatsApp, TikTok ha comunque ottenuto dei risultati piuttosto buoni nel corso di novembre. I continui problemi legati alla minaccia del ban negli Stati Uniti non hanno impedito all’app di raggiungere i 55 milioni di download. Nel corso del 2020, il software di ByteDance ha ottenuto in varie occasioni il primato di app più scaricata al mondo, a testimonianza del fatto che continua a godere di ottima salute, soprattutto in Cina. Per WhatsApp, invece, la crescita più importante è avvenuta in India e in Nigeria.



Il resto della classifica



Il secondo posto della classifica delle app più scaricate sul Play Store è occupato dalla new entry Weather & Radar Usa, mentre Zoom occupa il sesto posto. Anche se i fasti di aprile (quando era sul gradino più alto del podio) sembrano lontani, l’app per le videochiamate sta comunque dimostrando di essere tutt’altro che un fuoco di paglia. Al terzo posto troviamo Facebook, mentre il settimo è occupato da SnapChat.



TikTok testa i video di tre minuti



TikTok ha da poco iniziato a valutare la possibilità di estendere la lunghezza massima dei video che gli utenti possono caricare a tre minuti. Alcuni fruitori stanno già testando il nuovo formato e il loro feedback sarà senz’altro importante per determinare o meno l’effettiva introduzione di un cambiamento così importante.