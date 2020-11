Zoom, introdotte nuove funzionalità contro lo Zoombombing

Col termine “Zoombombing” si indica l’atto di rovinare lo svolgimento di una videoconferenza con contenuti non pertinenti o persino offensivi. Può essere messo in pratica da dei cybercriminali o, più spesso, dai cosiddetti “troll”, gli utenti che si divertono a disturbare e provocare gli altri internauti. Per correre ai ripari nei confronti di questa pratica, Zoom ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità che permettono si sospendere la riunione, bloccando così la visualizzazione dei contenuti indesiderati, e di segnalare lo “Zoombomber”. L’introduzione di queste funzioni è diventata necessaria nel corso degli ultimi mesi, a causa della crescita esponenziale del bacino di utenza dell’app, ormai diventata un punto di riferimento per chi deve lavorare o fare lezione a distanza. Col passare dei mesi, Zoom sta diventato una piattaforma più sicura e ormai molti dei problemi emersi durante la scorsa primavera sono stati risolti.