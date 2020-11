Cyber Monday 2020, le 6 migliori offerte su Unieuro e Mediaworld

Ecco i prodotti più interessanti in sconto, già disponibili negli store online di Unieuro e Mediaworld per il Cyber Monday 2020 di lunedì 30 novembre

Lunedì 30 novembre è il giorno del Cyber Monday 2020, la giornata che conclude la settimana dei grandi sconti legati al Black Friday. Si tratta di un giorno interamente dedicato ai prodotti tech e di elettronica, che è possibile acquistare a prezzi mai visti. Molte le offerte sui negozi online di Unieuro e Mediaworld, eccone alcune tra le più interessanti. Da smartphone e console, fino a televisori e pc portatili.

Samsung Galaxy A71 Su Unieuro è possibile acquistare Samsung Galaxy A71, Blue, 6.7, 128GB a 289 euro anziché 479. Con il 39 per cento di sconto si risparmiano 190,90 euro. Samsung Galaxy A71, Blue, ha uno schermo di 17 cm (6.7 pollici) e una risoluzione del display da 1080 x 2400 pixel. Tipo di display: SAMOLED. Il processore è il Qualcomm Snapdragon, modello 730. La RAM ha una capacità di 6 GB e la memoria interna è di 128 GB. Samsung Galaxy A71 monta una fotocamera posteriore da 64 MP. Doppia SIM, sistema operativo incluso Android 10.0. La capacità della batteria è di 4500 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 179 g.

Samsung Series 8 Samsung Series 8 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero a 499 euro anziché 799 euro. Con il 37 per cento di sconto si risparmiano 300 euro.



Samsung Series 8 è una smart TV da 55 pollici con risoluzione del display 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD e tecnologia display LED. La tecnologia di interpolazione del movimento è Picture Quality Index, con rapporto 16:9. Il formato del segnale digitale è DVB-C,DVB-S2,DVB-T. Wi-Fi e collegamento ethernet LAN disponibili. Peso: 17,2 kg. Il colore del prodotto è il nero.

Google Nest Mini 2 Su Unieuro è possibile acquistare Google Nest Mini 2 a 19,99 euro, anziché 59,00 euro. Con il Cyber Monday si risparmiano 39,01 euro con uno sconto del 66 per cento



Google Nest Mini 2 è l’assistente virtuale Google Assistant. Acquistandolo è possibile controllare la propria casa, ad esempio abbassando le luci, mettendo in pausa la TV o alzando il riscaldamento semplicemente utilizzando la voce. Nest Mini è compatibile con centinaia di smart device come luci, termostati e televisori. Bastadire "Ok Google" per ascoltare musica da telefono tramite Spotify, YouTube Music e altri servizi. Oppure far riprodurre informazioni su meteo, notizie, ricette, sport e molto altro.

iPhone 12 64GB Grazie al Cyber Monday ecco iPhone 12 64GB Nero a 879 euro anziché 939 euro. Solo su Mediaworld. Disponibile nelle colorazioni nera, blu, verde, rosso e bianco.



iPhone 12 è la novità di casa Apple, un vero e proprio gioiello fresco di presentazione, con connettività 5G integrata e A14 Bionic. Si tratta del chip più veloce mai visto su uno smartphone. Ha un display OLED edge-to-edge e la protezione del Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore. È possibile sfruttare la speciale modalità Notte su ogni fotocamera. Il modello a sconto presenta uno storage di 64 GB.







Nintendo Switch Su Mediaworld, per il Cyber Monday, è possibile acquistare Nintendo Switch nelle colorazione Rosso Neon e Blu Neon a 299 euro anziché 329,99 euro.

Switch è la console casalinga rivoluzionaria di Nintendo, che non solo si connette al televisore di casa ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. Per la prima volta, i giocatori possono godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino.





Lenovo Yoga C640-13IML A sconto sullo store online di Mediaworld il Notebook 2 in 1 Lenovo Yoga C640-13IML da 13,3 pollici a 799 euro anziché 999 euro.



Il Notebook 2 in 1 Lenovo Yoga C640-13IML da 13,3 pollici con Windows 10 è garanzia di prestazioni, innovazione e sicurezza. Lenovo si impegna a tutelare la privacy: basta chiudere l'otturatore per la privacy TrueBlock del notebook Yoga C640 per godersi la tranquillità di cui si ha bisogno quando non si usa la webcam. Il processore è l’Intel Core i5. La Ram è da 8 GB. Il display interno è touch screen per la funzione 2 in 1, full HD con risoluzione 1920x1080 pixel.

Puoi vedere e acquistare tutte le offerte sui siti ufficiali di Mediaworld e Unieuro.