Cyber Monday 2020, gli sconti Apple su Unieuro, Mediaworld ed Euronics

Il 30 novembre, anche per questo 2020, va in scena la giornata del Cyber Monday, un’iniziativa particolare arrivata dagli Stati Uniti ma che ha già saputo conquistare, negli anni, anche i consumatori italiani. Il “lunedì cibernetico” cade ogni anno, in una data diversa, ma in un giorno ben preciso, ovvero il lunedì successivo al Black Friday ed è una giornata completamente dedicata a sconti ed offerte specifici per gli articoli elettronici e tecnologici, compresi anche i prodotti di Apple. Ecco una serie di proposte interessanti che riguardano il “Cyber Monday” di Mediaworld, con offerte valide solo online per la giornata di oggi, Unieuro con il "Change Black Friday” valido fino al 3 dicembre in negozio e online e per Euronics con l'"Extra Black Friday" con offerte valide fino ad oggi, compreso.