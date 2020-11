Cyber Monday 2020, le offerte Dyson su Unieuro, Mediaworld ed Euronics

Sui siti delle tre catene è possibile trovare vari prodotti del noto marchio a prezzi vantaggiosi, dall’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Absolute Extra Pro all’arricciacapelli Dyson Airwrap

È ormai da alcuni anni che gli ultimi giorni di novembre sono diventati il momento migliore dell’anno per fare acquisti a prezzi vantaggiosi. In occasione del Black Friday e del Cyber Monday, sono moltissimi i negozi fisici e online che offrono ai propri consumatori sconti e offerte interessanti su una vasta gamma di prodotti. Le grandi catene di elettronica non fanno eccezione: anche quest’anno, Unieuro (col Change Black Friday, attivo fino al 3 dicembre), Mediaworld ed Euronics (con l’Extra Black Friday) hanno abbracciato appieno lo spirito del “Venerdì Nero”, proponendo ai clienti numerose promozioni degne di nota. Alcune di queste riguardano i prodotti Dyson.

Le offerte di Unieuro Dyson V11 Absolute Extra Pro Senza sacchetto Blu, Nichel Sul proprio sito, Unieuro propone ai clienti l’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Absolute Extra Pro al prezzo di 599 €. È dotato del motore digitale Dyson Hyperdymium, in grado di raggiungere i 125.000 giri al minuto e di generare la stessa aspirazione di un’aspirapolvere tradizionale con filo. Sullo schermo Lcd è possibile visualizzare il tempo reale l’autonomia residua e le performance. La pressione di un singolo pulsante permette di selezionare la modalità che si desidera tra tre opzioni: Eco, Boost o Auto. Quest’ultima adatta in modo automatico la potenza di aspirazione, consentendo di pulire a fondo ogni tipo di superficie e ottimizzare l’autonomia. È possibile pulire sia i tappeti che i pavimenti senza dover cambiare spazzola.

Le offerte di Euronics Dyson V8 Animal + In occasione dell’Extra Black Friday, Euronics propone la scopa elettrica Dyson V8 Animal + a 279 € (sconto del 20,6% sui 349 € di listino). Incluso nell’offerta c’è anche l’accessorio Dyson Low Reach Adaptor. V8 Animal+ è in grado di rimuovere particelle piccole fino a 0,3 micron, muffa, batteri, polline e fumo, migliorando la qualità dell’aria che si respira all’interno dell’ambiente domestico. Il suo motore digitale raggiunge i 110.000 giri al minuto e rimuove fino a 15 litri d’aria al secondo. L’autonomia è di 40 minuti (25 con la spazzola motorizzata installata) con un tempo di ricarica di cinque ore.

Dyson Pure Cool Desk Sempre su Euronics è possibile trovare il purificatore d’aria Dyson Pure Cool Desk a 299 € (sconto del 45,54% sul prezzo di listino di 549 €). È in grado di rimuovere il 99,5% degli allergeni e delle particelle inquinanti presenti nell’aria, di dimensione fino 0,1 micron. In estate può anche essere usato per rinfrescare l’ambiente domestico. Non presenta pale, ma proietta un flusso d’aria ininterrotto e a lungo raggio grazie alla tecnologia Air Multiplier di cui è dotato. Tramite il telecomando presente nella confezione è possibile regolare fino a 10 livelli di ventilazione/purificazione e impostare la rilevazione automatica del livello ottimale di purificazione per l’ambiente circostante.

Le offerte di Mediaworld Dyson Airwrap Mediaworld propone l’ arricciacapelli Dyson Airwrap a 449 €.

Questo arricciacapelli è dotato di un motore a 13 pale in grado di raggiungere i 110.000 giri al minuto, generando una pressione pari a 3,2 kPa, sufficiente a creare l’effetto Coanda (ossia la tendenza di un getto di fluido a seguire il contorno di una superficie vicina), che attira i capelli verso il cono e li avvolge. In questo modo è possibile ottenere l’acconciatura desiderata senza ricorre a pinze, guanti o meccanismi che attorcigliano i capelli. Dyson Airwrap è dotato anche di controllo intelligente del calore, che misura la temperatura del flusso d’aria più di 40 volte al secondo e la regola in modo da mantenerla costantemente al di sotto dei 150°C.

Dyson V10 Parquet In occasione del Cyber Monday, l’aspirapolvere senza filo Dyson V10 Parquet è disponibile su Mediaworld al prezzo scontato di 399 €.

Proprio come Dyson V11 Absolute Extra Pro, può contare su un motore in grado di raggiungere i 125.000 giri al minuto e di generare la stessa potenza di aspirazione di un classico aspirapolvere senza filo. È dotato, inoltre, di 14 cicloni a schiera che catturano la polvere nel contenitore grazie a un’accelerazione che raggiunge i 335 km all’ora, generando una forza di gravità pari a 79.000 g. Il sistema di filtraggio è capace di intrappolare il 99,97% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 micron e di espellere aria più pulita.