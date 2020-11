Realme 7 5G è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Debutterà in Italia il 27 novembre, in due colorazioni, Mist Blue e Flash Silver, al prezzo di 279 euro. Da oggi, 19 novembre, è disponibile al preorder su Amazon, dove è proposto in offerta speciale fino al 30 novembre al costo di 229 euro

In un evento in diretta streaming, Realme ha annunciato il lancio in Italia di un nuovo smartphone che va ad arricchire la famiglia Realme 7. Si tratta di Realme 7 5G, un dispositivo che l’azienda afferma essere “lo smartphone 5G DSDS (Dual SIM Dual Standby) più economico al mondo”. Il nuovo smartphone di fascia media è stato presentato insieme con Watch S, svelato in Asia negli scorsi giorni, e gli auricolari Buds Air Pro, che debutteranno presto sul mercato italiano.

Realme