Realme X3 SuperZoom, tutte le caratteristiche del nuovo top di gamma

In occasione del suo primo grande evento di presentazione europeo, Realme ha alzato il sipario su un’ampia gamma di dispositivi capitanati dal suo nuovo smartphone top di gamma. Si chiama Realme X3 SuperZoom e come intuibile dal nome scelto dal colosso ai-tech il suo punto di forza è la quadrupla fotocamera posteriore che grazie alle diverse tecnologie che la compongono garantisce un super zoom digitale fino a 60x. Il nuovo gioiellino di marchio Realme debutterà sul mercato italiano il 2 giugno, ma è già disponibile al preorder al prezzo di 499,99 euro. Può essere acquistato in due diverse colorazioni: Glacier Blue e Arctic White. Ecco nel dettaglio tutte le sue specifiche tecniche.

Realme X3 SuperZoom: le specifiche tecniche

Come annunciato dalla compagnia sul palco del grande evento di presentazione online, Realme X3 SuperZoom “è il primo smartphone al mondo equipaggiato sia di processore Snapdragon 855 Plus sia di Super Zoom 60x”. Con schermo LCD da 6,6 pollici con refresh massimo di 120 Hz, il nuovo smartphone è certificato per la resistenza in acqua e offre 12 GB di Ram e 256 Gd di storage interno. Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una quadrupla camera posteriore posizionata in un modulo verticale, con sensore principale da 64 megapixel targato Samsung, abbinato a un teleobiettivo a periscopio da 8 mp (zoom ottico 5x, digitale 60x), a una lente ultra-grandangolare da 8 megapixel e a un sensore macro da 2 megapixel. La camera, inoltre, offre tre modalità inedite: "Starry Mode" dedicata alla fotografia del cielo notturno stellato, Nightscape Pro e la modalità Treppiede.

La doppia camera per i selfie, invece, è composta da un sensore principale da 32 megapixel, di marchio Sony, abbinato a un super-grandangolo da 8 MP.

Completano l’offerta una batteria da 4.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida Dart Charge a 30 W e uno scanner di impronte digitali sul tasto di accensione.