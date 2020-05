Realme Narzo 10 e 10A: tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone

Dopo aver presentato al grande pubblico i nuovi Realme 6 e 6 Pro, l’azienda ha alzato il sipario sulla nuova gamma di smartphone "dedicata alla Generazione Z”. Si chiamano Narzo 10 e 10A, sono stati svelati direttamente dal Ceo di Realme India, Madhav Sheth, e debutteranno sul mercato indiano nel mese in corso ad un prezzo compreso tra i 100 e i 150 euro.

Tra i punti di forza dei nuovi entry level di marchio Realme c’è sicuramente la batteria da 5.000 mAh, presente su entrambi i modelli, che hanno in comune, oltre alle dimensioni, anche il display in-cell da 6,5 pollici con notch a goccia che ospita la camera frontale e il sistema operativo Android 10 con realme UI.

Realme Narzo 10A: tutte le caratteristiche

Realme Narzo 10A è dual Sim e offre 3GB di Ram e 32GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una tripla camera posteriore con sensore principale da 12 megapixel, abbinato a una lente macro da 2 megapixel e a un sensore per ritratti da 2 megapixel. La camera frontale, integrata nel notch a goccia presente sul display, invece, è da 5 megapixel. Completano l’offerta il processore MediaTek Helio G70 con GPU Mali G52, un jack audio da 3,5 mm e supporto alle reti di quarta generazione.

Realme Narzo 10A debutterà in India il 22 maggio 2020, al prezzo di 8.499 INR, pari a circa 103 euro.

Realme Narzo 10: le specifiche tecniche

Realme Narzo 10, invece, offre 4GB di Ram e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD e ha come processore MediaTek Helio G80 con GPU Mali G52.

Monta, inoltre, proprio come la variante A, una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel, a un sensore macro da 2 megapixel e uno per i ritratti sempre da 2 megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 16 megapixel. Il nuovo smartphone sarà disponibile in India dal 18 maggio 2020, al prezzo di listino di 1.999 INR, pari a circa 146 euro.