5G e Intelligenza artificiale, dalle fake news ai rischi reali

No, il 5G non porta il Coronavirus. E non è neanche vero, come dice un’altra fake news che circola in Rete, che quando l’Intelligenza artificiale diventerà abbastanza potente, potrebbe decidere di perseguitare tutti coloro che in passato hanno ostacolato la sua nascita. I rischi legati a queste tecnologie emergenti sono di tutt’altra natura. Ne parliamo in questa nuova puntata di “1234”, il podcast sulla sicurezza informatica di Sky TG24.

Il report

L’ospite di questo episodio è Paolo Dal Cin, responsabile di Accenture Security. Proprio un recente report di Accenture si è concentrato sui rischi provocati dall’adozione delle tecnologie emergenti. Tecnologie per cui il 34% delle società intervistate dichiara di aver investito, solo nell’ultimo anno, oltre 500 milioni di dollari. Molte di queste aziende, però, sottovalutano l’importanza della sicurezza.

Come ascoltare