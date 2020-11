Uscita PS5, ecco dove acquistarla online (se il sito non è down)

La console è disponibile su Amazon (che la metterà in vendita dalle 13:00 in poi) e sui siti delle principali catene di elettronica italiane

La lunga attesa è giunta al termine: da oggi, giovedì 19 novembre, PlayStation 5 è disponibile nei negozi online. L’entusiasmo degli appassionati di videogiochi per l’arrivo della nuova console Sony ha messo in difficoltà i siti dei principali store Italiani, che nelle ultime ore hanno fatto fatica a gestire l’inusuale flusso di visitatori. In particolare, gli utenti hanno riscontrato difficoltà nell’accedere ai siti di Mediaworld , Euronics e GameStop . Unieuro.it ha avuto a che fare con dei rallentamenti, mentre Amazon è riuscito a reggere all’”assalto” senza troppe difficoltà. È però opportuno sottolineare che il colosso dell’e-commerce renderà possibile acquistare la console solo dalle 13:00 in poi.

Dove acquistare la PlayStation 5

approfondimento

E’ arrivato il giorno di PS5

Riuscire ad accaparrarsi una PlayStation 5 potrebbe non rivelarsi un’impresa troppo semplice, almeno per i primi giorni. Sony ha sottolineato che è possibile acquistare la console solo negli store online, dove però il numero delle unità disponibili dovrebbe essere esiguo. Chi ha preordinato PS5 a settembre, invece, dovrebbe riceverla già oggi. Per tutti gli altri, i siti da tenere d’occhio (oltre ad Amazon) sono quelli specializzati in elettronica e tecnologia, soprattutto se legati alle catene più famose della Penisola. Tra queste è possibile menzionare Mediaworld, Unieuro, Euronics e Trony.



I siti da monitorare

Sulla propria homepage, il sito di Euronics ha confermato di aver già reso disponibile PlayStation 5 all’acquisto. Vista l’elevata mole di utenti potrebbe essere difficile trovare online la pagina in cui è possibile acquistare la console, dunque può valere la pena fare diversi tentativi nel corso della giornata. La catena garantisce la consegna del prodotto entro il 15 dicembre 2020. Ogni cliente può ordinare una singola unità di PS5. Su Unieuro è possibile trovare la versione della console con lettore ottico e quella digitale, anche se al momento risultano entrambe esaurite. Mediaworld offre la possibilità di richiedere un codice prevendita per entrambe le versioni della console, essenziale per effettuare l’acquisto sul sito. Ogni cliente può richiedere un solo codice. Sono presenti delle lunghe code, quindi potrebbe essere necessario armarsi di pazienza. Sul sito di Trony la console risulta non disponibile, pur essendo presente nel catalogo della catena di elettronica. Potrebbe però essere messa in vendita nel corso della giornata.