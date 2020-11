Venezia, Playstation illumina Piazza San Marco per il lancio della PS5

L'azienda ha celebrato l'uscita della console sul mercato con giochi di luce e proiezioni dal suo immaginario sui monumenti storici e i luoghi iconici di 25 diverse aree geografiche in tutto il mondo. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di connettere la community della Sony

Piazza San Marco a Venezia si illumina con giochi di luce per celebrare l'uscita della Playstation PS5. Spettacolari proiezioni, appartenenti all'immaginario del brand, sono andate in scena sui monumenti storici e i luoghi iconici di 25 diverse aree geografiche in tutto il mondo, tra cui la celebre piazza veneta. L'obiettivo è riunire online la community mondiale della Sony Interactive Entertainment per il lancio del nuovo prodotto della società giapponese.

La speciale tecnica di Floor Projection leggi anche L’annuncio di Sony: al day one si potrà acquistare PS5 solo online In Italia è stato scelto il cuore pulsante di Venezia, icona indiscutibile di arte e cultura, parte del patrimonio mondiale dell'umanità dell’UNESCO, per dare il benvenuto alla PS5 sul mercato europeo. Nella serata a cavallo tra il 18 e il 19 novembre sulla pavimentazione di Piazza San Marco è andato in scena uno spettacolo realizzato mediante l'impiego di una speciale tecnica di Floor Projection di quasi 2400 metri quadri, in grado di avvolgere l'area con proiezioni dedicate alla celebrazione di PlayStation®5. Lo show di luci è stato possibile grazie all'installazione di cinque telecamere collocate in punti strategici di straordinario valore artistico, tra i quali il Campanile, la loggia della Basilica e la Torre dell'Orologio..