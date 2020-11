Alexa: Care Hub per connettersi con gli anziani che vivono da soli

Come funziona Care Hub di Alexa

A partire da mercoledì 11 novembre, chi ha un assistente vocale Alexa può collegare il proprio account uno smart speaker o dispositivo Echo di Amazon che si trova nell’abitazione della persona che vogliamo monitorare. Se quest’ultima accetta l'invito, allora sarà possibile ricevere avvisi e controllare l’attività, si tratta di "un resoconto di alto livello che include informazioni di base, come le luci utilizzate in casa, “piuttosto che un modo per spiare i genitori” fa notare l’azienda di Jeff Bezos. Chi è da solo e ha bisogno di assistenza può contattare Alexa, chiedendo esplicitamente “di chiamare aiuto” e l’assistente invierà una notifica immediata al proprietario dell’account. "Una volta che la connessione è stabilita, il destinatario delle cure non ha bisogno di fare nulla e può andare avanti con la sua giornata come al solito" dice Toni Reid, vice presidente di Alexa Esperienze e Echo Dispositivi. "Ciò che si ottiene è un po' di tranquillità”.