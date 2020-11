Pronte al lancio Xbox Series X e Series S, dubbi sulle vendite online

Oggi, martedì 10 novembre uscirà Xbox Series X . Il lancio avviene in anticipo di due giorni rispetto a Playstation 5, la rivale targata Sony. L’evento avrebbe già suscitato grande attesa, ma quest’anno ancora di più visto che in seguito alla pandemia da coronavirus l’industria dei videogame vive un buon momento, almeno dal punto di vista dei numeri. Inoltre, i due giganti tech si sfideranno con i nuovi prodotti durante il periodo natalizio, già tradizionalmente redditizio per questo genere di acquisti. Gli analisti, però, hanno il timore che la vendita online possa essere disturbata dai bot e altri software, con la conseguenza che la disponibilità si azzeri precocemente e in poco tempo.

Timori per l'ecommerce

L’altra conseguenza del Covid-19 sugli acquisti di Xbox Series X e Playstation 5 è che non potrà esserci la corsa ai negozi per accaparrarsi i nuovi modelli. Microsoft e Sony hanno provato a muoversi d'anticipo cercando di privilegiare il commercio online e la seconda ha già annunciato che venderà la nuova console esclusivamente via web. La paura di alcuni esperti, è che gli hacker possano creare specifici software o bot con cui scansionare la rete e individuare in tempo reale quei siti che metteranno in vendita i propri stock delle nuove console, con il probabile effetto di vederli andare esauriti in pochi minuti. Per questo, secondo Morris Gerrard, analista di Futuresource, "molti di coloro che vogliono acquistare Ps5 o Xbox Series S potrebbero non avere la possibilità di farlo per tre o addirittura sei mesi”.