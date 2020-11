Telegram Desktop per Windows 10 si aggiorna: le novità

Telegram Desktop per Windows 10 si aggiorna. La nuova release 2.4.7., disponibile al download sul Microsoft Store, porta con sé tante novità, tra cui la possibilità di fissare “in alto” più messaggi nelle chat. Questa nuova funzione riguarda sia le conversazioni individuali, sia le chat di gruppo, e include una nuova opzione che semplifica la lettura dei messaggi “importanti”, dando agli utenti la possibilità di aprirli in una pagina separata tramite la barra superiore della chat.

Le novità nel dettaglio

Tra le novità con la versione 2.4.7 di Telegram Desktop debuttano su Windows 10 tante nuove emoji animate, alcune delle quali (seppur in ritardo) a tema Halloween. L’update offre anche agli utenti la possibilità di inviare diverse tracce musicali contemporaneamente, organizzandole insieme in una playlist e rendendone più facile l’ascolto.

La novità più importante, come detto, riguarda la possibilità di fissare più messaggi in ogni chat. Per leggerli gli utenti possono scegliere se scorrere i vari sms o se aprirli tutti insieme in una nuova pagina. "Tocca semplicemente sulla barra in alto per passare da un messaggio all'altro, o usa il nuovo pulsante sulla destra se vuoi vederli tutti insieme in una pagina separata”, aveva spiegato Telegram, annunciando la novità, già disponibile sulle versioni mobile dell’app.

Tra le ultime novità, su Telegram è recentemente approdata una nuova funzione che migliora la condivisione in tempo reale della propria posizione con amici o parenti. L’ultimo update consente di impostare un avviso che avvertirà quando la persona con cui si condivide la posizione è nei paraggi. Le icone sulla mappa della posizione in tempo reale mostrano la direzione seguita, in modo da vedere se chi ha ricevuto le nostre coordinate ha imboccato la strada giusta o se ha preso la svolta sbagliata.