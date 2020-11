Telegram, migliorata la posizione in tempo reale e i messaggi fissati

Telegram , una delle più utilizzate app di messaggistica istantanea che ha da poco festeggiato i suoi sette anni, ha rilasciato un nuovo aggiornamento. Una delle novità principali riguarda i messaggi fissati, che ora è possibile fissare molteplici messaggi in qualsiasi chat. "Tocca semplicemente sulla barra in alto per passare da un messaggio all'altro, o usa il nuovo pulsante sulla destra se vuoi vederli tutti insieme in una pagina separata" spiegano gli sviluppatori. Oltre ai canali e ai gruppi, i messaggi fissati ora funzionano anche nelle chat private tra due utenti, per “ricordare all'altro qualsiasi cosa, anche la lista della spesa" scrive il social.

Posizione e playlist

Anche su Telegram è possibile condividere la posizione in tempo reale con amici e parenti, ma grazie al nuovo aggiornamento si può impostare un avviso che avvertirà quando queste la persona è nei paraggi. Le icone sulla mappa della posizione in tempo reale mostrano la direzione seguita, in modo da vedere se chi ha ricevuto le nostre coordinate ha imboccato la strada giusta o se ha preso la svolta sbagliata. Il social ha poi predisposto la funzione “playlist”, ovvero crea una playlist automaticamente quando all’interno di una chat vengono inviate più canzoni contemporaneamente. Inoltre, se una di queste sarà riprodotta, le successive verranno messe tutte in coda nel lettore multimediale integrato di Telegram.

Le introduzioni su Android

Ancora più fortunati sono gli utenti che usano Telegram su smartphone Android. Sulla piattaforma vengono aggiunte in continuazione nuove animazioni, questa volta per inviare dei messaggi e cambiare canzoni nel lettore musicale. Anche per Halloween erano state inserite animazioni ad hoc. In più, sempre sui cellullari con sistema operativo Android è possibile modificare e rinviare una foto immediatamente, evitando di scaricarla e caricarla di nuovo. È sufficiente toccare il pulsante del pennello quando si visualizza una foto e quel punto si può intervenire con i vari strumenti, dal pennarello all’aggiunta di adesivi.