The Sandbox, il videogioco che consente di comprare immobili virtuali

The Sandbox è un progetto particolare, che unisce due mondi apparentemente inconciliabili: quello dei videogiochi e quello degli investimenti in real estate. Il progetto consiste in un mondo virtuale, realizzato sulla blockchain di Ethereum, in cui gli utenti potranno svolgere varie attività. A partire da dicembre, quando The Sandbox verrà aperto ufficialmente al pubblico, diventerà possibile acquistare i LAND, dei veri e propri immobili digitali che potranno essere venduti o affittati per ottenere un guadagno mensile. In questi spazi, inoltre, sarà possibile anche creare esperienze virtuali o videogiochi per i visitatori del Metaverse di The Sandbox . Il prezzo base delle LAND è di 40 dollari, ma chi desidera mettere le mani sulle più grandi dovrà prepararsi a sborsare fino a 20.000 dollari. Le pre-vendite di questi spazi virtuali, realizzate nel corso del 2020, hanno superato di molto i 2 milioni di dollari.

Le altre attività

Oltre ad acquistare, vendere e affittare le LAND, gli utenti potranno anche realizzare degli asset, degli oggetti, ai quali verrà attribuito un valore in base alla richiesta di quella determinata categoria e che in alcuni casi potranno essere venduti, su un apposito marketplace, come opere d’arte. Inoltre, tramite il programma Game Maker, anche chi non sa nulla di programmazione potrà creare dei videogiochi. The Sandbox metterà a disposizione un fondo 2 milioni di dollari a chi presenterà un progetto particolarmente interessante e permetterà ai vincitori di essere finanziati dal Gaming Fund. Infine, chi lo vorrà potrà limitarsi a esplorare i vari mondi presenti nel “gioco”, un po’ come avviene in Minecraft o in Second Life.

I partner del progetto

In The Sandbox sono disponibili circa 166.000 LAND, alcune delle quali sono già state vendute nel corso del 2020. Nel progetto sono coinvolti anche brand importanti nel settore dei videogiochi, tra cui Atari e Square-Enix: entrambe le aziende hanno già investito 2 milioni di dollari nel progetto. Un altro partner è il brand de “I Puffi”: chi acquisterà delle LAND nel corso della prossima prevendita, prevista per il 12 novembre, potrà mettere le mani degli asset dedicati al villaggio in cui vivono i simpatici “ometti blu” di Peyo.