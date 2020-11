eSports, nasce la collaborazione tra World Soccer Agency e Mkers

World Soccer Agency di Alessandro Lucci, leader mondiale nella gestione di calciatori professionisti come Leonardo Bonucci, Alessandro Florenzi, Juan Cuadrado, Joaquín Correa, Aleksandar Kolarov, Daniele De Rossi e molti altri, aprirà una divisione completamente proiettata sul mondo degli eSports in collaborazione con Mkers, azienda che agisce nel ramo del gaming competitivo. La partnership ha lo scopo di supportare il sistema eSport e spingerlo ad evolversi, offrendo ai club un servizio di recruitment professionale.

Un passo importante per il settore

approfondimento

“Gli eSport rappresentano il futuro dell’intrattenimento digitale” assicura Alessandro Lucci, founder di Wsa. “Per questo – spiega - crediamo sia fondamentale compiere un importante passo verso questo settore con l’ausilio di Mkers, la realtà più competente e strutturata nel panorama del gaming competitivo. “Con l’ambizioso obiettivo – aggiunge Lucci - di costruire un sistema di management capace di scovare e lanciare giovani talenti in grado di competere nei principali campionati mondiali”. “Come già da alcuni anni accade nei mercati esteri, finalmente anche in Italia la procura sportiva apre al mondo eSport – dichiara invece Paolo Cisaria, co-founder di Mkers -. La figura del Pro Player, centrale all’interno dell'ecosistema e-sportivo, necessita sempre di più di una gestione manageriale professionalmente strutturata. È un passo importante per il nostro settore che sono certo crescerà ulteriormente grazie alla professionalità ed alla competenza di una agenzia prestigiosa come la WSA".