Amazon Black Friday 2020, tutti i buoni sconto e coupon

Il Black Friday si avvicina. Lo speciale periodo dedicato allo shopping e ai grandi sconti inizierà lunedì 23 novembre ma Amazon ha già presentato il suo Black Friday in anticipo con offerte che dureranno fino al 19 novembre. Non è finita qui: la società ha anche lanciato una nuova campagna di coupon e buoni sconti. Vediamoli nel dettaglio.

Buoni sconto e coupon per i servizi Amazon

Sono diversi i buoni sconto e i coupon messi a disposizione da Amazon a meno di un mese dal Black Friday 2020, che cadrà venerdì 27 novembre. La prima offerta riguarda Amazon Prime: se siete studenti potete infatti beneficiare di uno sconto iscrivendovi al programma Prime Student. I vantaggi sono gli stessi. L’azienda di Jeff Bezos regala poi un buono sconto di cinque euro per il suo servizio di streaming musicale Amazon Music, la promo è valida per alcuni clienti Prime che ascoltano un brano per la prima volta. Basta riprodurre una canzone ed entro 5 giorni riceverete il coupon con lo sconto. Si possono avere anche tre mesi di Amazon Music Unlimited gratuiti facendo richiesta a questo indirizzo.

Un buono da 5 euro è offerto per Amazon Hub, il servizio che permette di scegliere un punto di ritiro specifico per gli acquisti. La mail con il codice sconto sarà inviata dopo il primo ritiro con un ordine di almeno 20 euro entro il 2 novembre. Lo speciale periodo di promozioni prosegue con la possibilità di abbonarsi a Kindle Unlimited per tre mesi a 9 euro (il costo in un singolo mese secondo il tariffario standard). Il programma permette di accedere a un catalogo molto corposo e scaricare i libri che si vogliono leggere. Non è possibile attivarlo se si sta usufruendo del mese di prova gratuito. Qui si può verificare di essere idonei. Inoltre, fino al 31 dicembre si può accedere al bonus mobilità su Amazon, che permette uno sconto del 60% su monopattini elettrici, bici e altri prodotti.