Black Friday, Amazon anticipa di un mese. Offerte fino al 19 novembre

Black Friday in anticipo: le offerte Amazon da oggi

“Il Black Friday in anticipo di Amazon è arrivato. Fino al 19 novembre, approfitta di nuove imperdibili offerte ogni giorno per acquistare subito i regali di Natale e circondarti di facce felici!” scrive la società nella mail con cui ha annunciato ai suoi iscritti l’inizio di questi speciali saldi, ma anche sul sito si può notare una sezione dedicata all’evento. Tra le offerte proposte in ambito tech Amazon mette in risalto quelle riservate a cuffie e smart speaker, che possono essere acquistate a un prezzo che oscilla intorno ai 30 euro a seconda del modello. Poi gli smartphone Samsung della linea Galaxy M, partendo dal Galaxy M11 a A 159,90 euro fino al M51 a 369,90 euro passando per il Galaxy M21 e M31, anche questi leggermente scontati. Infine da segnalare anche le offerte per le fotocamere Sony, con sconti tra il 22 e il 30%.

Come nasce il Black Friday

Il Black Friday 2020 cadrà venerdì 27 novembre. È una data interamente dedicata alle compere, sia online che offline, che cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento (o Thanksgiving). Si tratta di una giornata speciale pensata per gli acquisti che nasce in America, ma che ormai gode di fortuna anche da noi in Italia, oltre che nel resto del mondo. Il venerdì nero, soprattutto in America, è un giorno a cui ci si prepara in anticipo per non farsi trovare impreparati, e per arrivare agguerriti al momento in cui si apriranno le porte dei negozi.