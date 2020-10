Black Friday 2020, quando è e tutto quello che c'è da sapere

La settimana del Black Friday 2020 inizierà lunedì 23 novembre con le prime offerte, per arrivare al giorno clou di venerdì 27 novembre. Lunedì 30 appuntamento con l’ormai consueto Cyber Monday

La data del Black Friday 2020 è finalmente stata svelata: venerdì 27 novembre. Un giorno da segnare in agenda per non perdere neppure un'occasione delle tante proposte e sconti da parte di singoli negozi, catene, centri commerciali e store digitali. Importato dagli Stati Uniti, ormai il Black Friday è una giornata che anche gli italiani aspettando con trepidazione. Negli ultimi tempi, poi, non è quasi mai durato 24 ore. La sua coda si estende alla settimana precedente, con alcune aziende che decidono di prolungare le offerte anche nel fine settimana. Di fatto, il Black Friday 2020 durerà da lunedì 23 a venerdì 27 novembre e si potrà considerare ufficialmente terminato con il Cyber Monday di lunedì 30 novembre. Un giorno in cui vengono privilegiate offerte per prodotti tech e di elettronica.

Come prepararsi alle offerte del Black Friday approfondimento Amazon Prime Day, dagli smartphone ai pc: le offerte del 13 ottobre Il Black Friday si aprirà ufficialmente alla mezzanotte di giovedì 26 novembre 2020 (quindi le 0.00 del 27) e c’è chi già a quell’ora metta a segno le prime compere. Si tratta della giornata più importante dell’anno per quanto riguarda gli sconti sugli acquisti. Di norma i più gettonati sono i prodotti di elettronica, ma ormai questo evento ha conquistato tutte le fasce di mercato, dai mutui, ai voli online a qualsiasi cosa sia acquistabile su internet e in negozio. Per questo spesso escono offerte in anteprima e le persone si preparano con largo anticipo. Ansa, ad esempio, consiglia di stilare nei giorni precedenti una lista di oggetti dei desideri con scritto a fianco il prezzo di listino (verificato su siti appositi) per non farsi ingannare con saldi fasulli e una volta scelto il potenziale acquisto non indugiare. L’agenzia scrive infatti che “aspettare non è mai una buona idea” per il Black Friday, visto che “si tratta di oggetti offerti con forti sconti e in un numero di pezzi limitato, non è quindi ragionevole attendere nella speranza che vi sia un restock: questo non sempre avviene”.

Una vetrina durante il Black Friday a Zurigo - ©Ansa