Le dieci maschere di Halloween più spaventose da comprare online

Le migliori maschere di Halloween

approfondimento

Halloween, quali sono i costumi più cercati su Google

La notte più spaventosa dell’anno cade sabato 31 ottobre, che in condizioni normali sarebbe stato un giorno ideale per divertirsi, ma la pandemia da coronavirus in corso impedirà lo svolgimento di party ed eventi. In molti, comunque, vorranno onorare la speciale occasione con una maschera, per festeggiare in casa oppure in videochat e sui social. Su Amazon è molto richiesta la maschera del film “The Purge” ("La notte del giudizio"), anche in versione led per farsi notare e spaventare al buio. Sono moltissimi in realtà i copricapi che si illuminano da comprare online e c'è una forte rischiesta. Altre pellicole che hanno generato costumi di Halloween entrati nella tradizione sono “Scream” e la saga di “Saw”, anche queste fortemente consigliate. Tra le novità sono invece gettonate le maschere a tema Fortnite, uno dei videogiochi più popolari degli ultimi anni, soprattutto tra i più giovani che non vedono l'ora di impersonare i loro personaggi preferiti Per gli amanti dei fumetti ci sono invece le maschere dei “cattivi” più spaventosi, come Harley Quinn e Joker. Non mancano le maschere “classiche”, quelle che non passano mai di moda e che fanno sempre un certo effetto. Parliamo della zucca di Halloween, dello scheletro, del pagliaccio, del vampiro e anche del licantropo, il tenebroso lupo mannaro. Tutti questi costumi si possono acquistare online su Amazon, eBay e tutti gli altri store digitali, anche quelli dei negozi fisici che lo permettono.