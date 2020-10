Smart city, quali sono i centri più "intelligenti" d'Italia

Il capoluogo lombardo primeggia sui temi di solidità economica e mobilità sostenibile, qualità sociale e trasformazione digitale. Firenze ha avuto ottime votazioni per capacità di governo, tutela ambientale e mobilità sostenibile. Mentre Bologna si è posizionata tra le migliori città per indici di trasformazione digitale, solidità economica, tutela ambientale e qualità sociale. Bergamo, Torino, Trento, Venezia, Parma, Modena e Reggio Emilia completano la classifica delle prime dieci smart city italiane.

Proprio del tema delle smart city si occupa Huawei che propone, a partire dal 27 di ottobre, la seconda edizione dello Smart City Tour. Durante le sette tappe che ricoprono altrettante zone del Paese, l’azienda farà incontrare istituzioni locali, rappresentanti del mondo accademico e protagonisti dell’industria ICT per illustrare i progetti che stanno traghettando nel futuro le nostre città. Durante tutti gli eventi del tour, ispirati al tema “Connection On Life, un nuovo ecosistema di intelligenze connesse”, sarà disponibile una Demo Area virtuale in 3D, dove sarà possibile accedere a contenuti e risorse sulle soluzioni innovative di Huawei e dei suoi partner. La prima tappa sarà Milano e poi si proseguirà per Roma, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari e Bolzano. Lo Smart City Tour sarà preceduto da un intervento sulle Smart City in occasione del Huawei eco-Connect Europe del 20 ottobre.

Le tecnologie in mostra



In ogni incontro verranno mostrate anche le tecnologie come cloud, AI e Wi-Fi 6, le nuove soluzioni dedicate a Smart Healthcare, Smart Education, Smart Energy e alla trasformazione digitale delle aziende e delle pubbliche amministrazioni. L’iniziativa, nata nel 2019 e quest’anno per la prima volta in versione totalmente online e interattiva, ha come obiettivo finale la realizzazione di un sistema di città intelligenti dove le forze di pubblico e privato si uniscano per migliorare la vita dei cittadini e l’economia del centro.