Facebook Dating sbarca in Italia: come funziona

È ufficiale. Facebook Dating, il nuovo servizio di appuntamenti online del colosso di Mark Zuckerberg, lanciato nel 2019 negli Stati Uniti, arriva anche in Italia. Già disponibile in 20 mercati selezionati, oggi, 22 ottobre 2020, Facebook Dating debutta ufficialmente in oltre 30 Stati. “Con Facebook Dating è più semplice mostrare chi si è realmente e allo stesso tempo conoscere gli altri in modo più autentico”, precisa l’azienda nel comunicato dedicato al lancio del nuovo servizio.

Da oggi, anche per gli utenti italiani single iscritti a Facebook sarà molto più semplice andare in cerca dell’anima gemella.