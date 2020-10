Amazon, Prime Day 2020 da record: oltre 3,5 mld di dollari di vendite

Il recentissimo Amazon Prime Day 2020 , evento che il colosso dell’e-commerce mondiale ha dedicato ai propri utenti abbonati al servizio Prime, si è concluso con risultati da record, come conferma una nota ufficiale . “I partner di vendita, per la maggior parte piccole e medie imprese, hanno superato i 3,5 miliardi di dollari di vendite durante Prime Day, registrando un aumento di quasi il 60% rispetto allo scorso anno”, si legge nel comunicato stampa, con riferimento ai dati relativi a tutti in Paesi in cui l’iniziativa si è svolta. Si è trattato, in sostanza, di uno dei migliori risultati di sempre per le PMI che vendono i propri prodotti su Amazon in tutto il mondo.

Un risparmio globale di 1,4 miliardi di dollari

L’evento di Amazon, con tantissime offerte su una svariata serie di prodotti, si è svolto in Italia il 13 e 14 ottobre ma si è da poco concluso anche in altri 18 Paesi, ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Spagna, Singapore, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, Germania, Francia, Cina, Canada, Brasile, Belgio, Austria e Australia. “Quest’anno Amazon sta investendo 18 miliardi di dollari per supportare le piccole e medie imprese, e ha progettato questo Prime Day anche per dare ulteriore supporto alle PMI attraverso una promozione che ha contribuito a generare 900 milioni di dollari di vendite per le PMI durante le due settimane precedenti al Prime Day”, spiegano dal colosso dell’e-commerce. In totale, stando alle stime rilevate, i clienti Prime hanno risparmiato, a livello globale oltre 1,4 miliardi di dollari durante il Prime Day, “beneficiando di sconti in ogni categoria e dando il via agli acquisti natalizi”. “Siamo orgogliosi e non vediamo l'ora di offrire maggiori opportunità di crescita ai nostri partner di vendita e ai clienti per risparmiare durante le festività natalizie. Sono incredibilmente grato ai nostri dipendenti e ai partner in tutto il mondo che hanno contribuito a rendere possibile il Prime Day, in particolare ai team in prima linea nei nostri centri logistici e nelle consegne”, ha commentato Jeff Wilke, ceo Worldwide Consumer di Amazon.

I prodotti più gettonati

Alcune delle categorie che i clienti hanno apprezzato di più sono state quelle relative ai prodotti per la casa, l’elettronica, alimentazione e benessere, arte, artigianato e cucito. Tra i prodotti più acquistati dai clienti Amazon Prime sono stati segnalati Echo Dot, Fire Tv Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa, iRobot Roomba, il filtro personale per l’acqua LifeStraw, e Lego Star Wars casco di Stormtrooper. In Italia, i prodotti più gettonati sono stati il videogioco “Fifa 21”, la PlayStation 4, con incluso upgrade per PS5, le capsule di caffè e le mascherine FFP2.