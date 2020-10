Need for Speed Hot Pursuit Remastered: torna un capitolo molto amato

A dieci anni di distanza sarà possibile giocare a Need for Speed Hot Pursuit sfruttando le potenzialità delle console current gen. In attesa di novità

La saga di Need for Speed, celebre racing game arcade di Electronics Arts, vivrà un altro sussulto dopo la “crisi” che ha fatto seguito ai vecchi e celebri capitoli, come l'ormai “vintage” Need for Speed Most Wanted. La casa madre ha annunciato che il 6 novembre uscirà il nuovo Need for Speed Hot Pursuit Remastered per computer, PlayStation 4 e Xbox One e una settimana più tardi per Nintendo Switch. Siamo di fronte, quindi, a una versione rimasterizzata di quello che per molti resta ancora oggi uno dei più grandi Need for Speed mai usciti – precisamente nel novembre del 2016 - in attesa, magari, di un nuovo titolo per le console di nuova generazione Playstation 5 e Xbox Series X vista la longevità della serie videoludica.

Electronics Arts ha comunicato l'imminente arrivo di Need for Speed Hot Pursuit Remastered sul proprio sito internet, dove è già possibile preordinarlo, accompagnandolo con un trailer. La sfida ad alta velocità "poliziotti contro racers" simulerà quella del 2010, proponendo però un naturale aggiornamento visivo sfruttando l'hardware odierno. Inoltre, il nuovo Need for Speed supporterà il multiplayer multipiattaforma quindi sarà possibile affrontare i propri amici a prescindere da dove si sta giocando. Il tutto registrato su Autolog, il "social network" di Need for Speed per rimanere aggiornato sui risultati degli altri.