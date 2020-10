"Crash Bandicoot 4: It's About Time" è disponibile per PS4 e Xbox One

I fan dell’iconica serie sono stati accontentati: oggi, 2 ottobre 2020, è arrivato ufficialmente in tutto il mondo “ Crash Bandicoot 4: It's About Time ”, disponibile su PlayStation 4 , PlayStation 4 Pro e sulle console di Xbox One di Microsoft , inclusa Xbox One X. Catturando lo spirito della serie che gli appassionati hanno già imparato a conoscere, gli iconici marsupiali Crash e Coco Bandicoot sono tornati per nuovi giri, salti e scontri con conflitti di proporzioni incredibili, scoprendo nuovi mondi in espansione, alleati inaspettati, battaglie con i boss più agguerriti di sempre e nuove potenti Maschere Quantiche che devono essere unite per riportare l'ordine nel multiverso.

L’atteso sequel della trilogia originale

approfondimento

Videogiochi: le uscite più attese di ottobre

Il videogioco, sviluppato da Toys for Bob e prodotto da Activision, è il primo titolo originale di Crash Bandicoot in oltre un decennio, il tanto atteso sequel della trilogia originale. Ricostruito da zero e carico di sfide incredibili da superare, nel gioco, spiegano gli sviluppatori, i player scopriranno quattro potenti Maschere Quantiche, i guardiani dello spazio e del tempo, che devono essere riunite per riportare l'ordine nel multiverso. Riavvolgendo il tempo fino alla fine di Crash Bandicoot: Warped, “Crash Bandicoot 4: It's About Time”, riparte proprio dal momento dell’abbandono di Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka su un pianeta lontano. “Dopo decenni di tentativi infruttuosi, il trio finalmente riesce a fuggire, attraverso un buco fatto da uno scienziato malvagio nel tessuto dello spazio-tempo. Ora tutto ciò che si frappone tra loro e il dominio totale sul multiverso sono due marsupiali dell'isola di N. Sanity”, spiegano i creatori del gioco.

Le Maschere Quantiche

In questa nuova ed avvincente avventura, come detto, i giocatori scopriranno quattro Maschere Quantiche, i guardiani dello spazio e del tempo, che daranno loro la possibilità di piegare le regole della realtà e di ottenere modi avanzati per superare pericolosi ostacoli, tra nuovi nuovi mondi stravaganti, panorami epici e un'incredibile varietà di nemici e pericoli. Come ha spiegato Stephanie Glover di Activision, sul blog ufficiale di Playstation, si tratta di Lani-Loli, la maschera della sfasatura. Dotata di apprensione cronica e vagamente incline al panico, Lani-Loli permette a chi la porta di rendere materiali o immateriali casse, oggetti e ostacoli. Ecco poi ‘Akano, la maschera della materia oscura che crea un vortice di energia che consente a chi la porta di distruggere casse rinforzate e modificare le proprie meccaniche di movimento. C’è poi Kupuna-Wa, la maschera del tempo che conosce passato, presente e futuro, consentendo a chi la indossa di rallentare il tempo, per superare senza pericolo piattaforme in movimento e casse Nitro, nonché evitare i nemici. Infine Ika-Ika, la maschera della gravità. L’attrazione e la spinta dell’universo entrano in perfetta armonia grazie a questa maschera, che inverte il senso della gravità dal pavimento al soffitto e viceversa.

Tre nuovi personaggi giocabili

Si potranno indossare i panni di Crash o Coco nel loro viaggio per salvare il multiverso. Emergeranno poi tre nuovi personaggi giocabili, ognuno con uno stile di gioco unico: Dingodile, che usa il suo vuoto per darsi uno slancio extra, il diabolico Dr. Neo Cortex, che può muoversi ancora più velocemente o ancora Tawna, dotata di calci rotanti e di una versatile abilità di tiro con l'uncino che le permette di attraversare i livelli e di attaccare i nemici. Acquistando il titolo in digitale su Playstation Store, tra l’altro, si riceveranno le skin Technicolor (disponibili al completamento del secondo livello), per far sfoggiare a Crash e Coco una tenuta assolutamente anni ’90, spiegano da Sony.