Amazon, oltre 19mila dipendenti positivi al coronavirus negli Usa

La situazione nel dettaglio

“Abbiamo fatto un'analisi approfondita dei dati su tutti i dipendenti Amazon e Whole Foods Market negli Stati Uniti (1,372,000 persone) - scrive il colosso di Jeff Bezos nel proprio comunicato - impiegate in qualsiasi momento dal primo marzo al 19 settembre 2020”. Amazon ha poi confrontato i casi di coronavirus all’interno dei suoi stabilimenti con quelli della popolazione generale tenendo conto della geografia e della composizione per età dei suoi dipendenti per rendere le cifre più accurate possibile. “In base a questi dati – prosegue l’azienda - se il tasso tra i dipendenti di Amazon e Whole Foods Market fosse lo stesso del tasso di popolazione generale, stimiamo che avremmo visto 33.952 casi tra i nostri lavoratori. In realtà, 19.816 dipendenti sono risultati positivi o presunti positivi al Covid-19 è del 42% inferiore al numero previsto". Le stime non tengono conto dei driver che fanno parte di aziende di terze parti, circa 85 mila posti di lavoro in tutti gli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Spagna e Germania, ricorda la Cnbc.