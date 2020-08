Coronavirus, Usa: 97mila bimbi positivi nella seconda metà di luglio

Più di 97mila bambini negli Stati Uniti sono risultati positivi al coronavirus nelle due settimane finali di luglio. Sono le stime del nuovo rapporto dell’American Academy of Pediatrics e della Children's Hospital Association riguardo il contagio da Covid-19 negli individui più giovani. In questo lasso di tempo, negli stati e nelle città prese in analisi, si è registrato un aumento del 40% di casi che hanno riguardato bambini. I dati non sono omogenei perché la fascia di età differiva a seconda del territorio: in Alabama, ad esempio, sono stati conteggiati come bambini i positivi al coronavirus fino a 24 anni, in altre zone il limite era di 14 anni.

I nuovi numeri

I dati dell'American Academy of Pediatrics e della Children's Hospital Association certificano che negli Stati Uniti i ragazzi stanno contraendo Sars-cov-2 a una velocità quasi raddoppiata (+40%) rispetto agli scorsi mesi. Sempre secondo le stime dell’istituto, da maggio sono deceduti almeno 86 bambini. Uno di loro, scomparso a 7 anni la scorsa settimana, è da considerare la vittima di coronavirus più giovane della Georgia. Al momento del contagio, non risultavano malattie pregresse. In Florida, all'inizio del mese di agosto, sono morti due adolescenti ed è salito a sette il numero di decessi tra i minori nello Stato.