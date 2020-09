Devil May Cry 5 Special Edition, ecco i dettagli sui nuovi contenuti

L'ultimo titolo della saga sfrutterà a pieno le caratteristiche delle console next gen, come l’audio 3D di Playstation 5. Vergil sarà presente come personaggio giocabile

Già il ritorno della celebre saga con l’annuncio del titolo Devil May Cry 5 Special Edition aveva destato scalpore. Adesso a far crescere la curiosità dei videogiocatori ci pensano i nuovi dettagli sui contenuti del gioco che uscirà a novembre in contemporanea con le console next gen Playstation 5 e Xbox Series X. Di Devil May Cry 5 Special Edition ha infatti parlato la produttrice Capcom in occasione dell'edizione 2020 del Tokyo Game Show, che si è svolta esclusivamente in versione streaming a causa della pandemia da coronavirus.

Cosa attendersi da Devil May Cry 5 Special Edition approfondimento Playstation, i migliori giochi della console più famosa La nuova edizione di Devil May Cry 5 includerà feature gameplay di nuova generazione, con tempi di caricamento più bassi e un supporto al nuovo ray-tracing del gioco, con un sistema di illuminazione rinnovato e tutte le novità rese possibili dalla presenza dell'audio 3D di PS5. Sarà disponibile anche una modalità a velocità 1.2x. Durante la diretta del Tokyo Game Show è stato confermato che Vergil sarà presente come personaggio giocabile e questa è forse una delle notizie più attese dagli appassionati. Una "Vergil Mode" arriverà anche come DLC acquistabile per le console current gen. La modalità Legendary Dark Knight aggiungerà un livello di difficoltà al gioco aumentando il numero di nemici da sconfiggere.

Una sequenza di Devil May Cry 5 - Capcom