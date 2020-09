Playstation, partono gli sconti dell'iniziativa "A tutto Giappone"

Da Resident Evil 3 a Dragon Ball: Kakarot

L’offerta, che sarà valida per un periodo limitato di tempo e terminerà giovedì 8 ottobre prevede diverse offerte, su titoli come “Resident Evil 3, il remake del survival horror di Capcom, e l’uno-due di arti marziali di Bandai Namco: Tekken 7 e Dragon Ball: Kakarot”, come spiega Clark sul blog ufficiale di casa Playstation. Entrando nel dettaglio delle offerte, ecco che proprio Resident Evil 3 viene proposto alla metà del prezzo consueto, ovvero 29,99 euro invece di 59,99. Il picchiaduro Tekken 7 è invece protagonista di uno sconto che arriva all’80% del prezzo originario: può essere acquistato sul Playstation Store a 9,99 euro, invece di 49,99. I fan della serie Dragon Ball, invece, possono sfruttare la promozione legata a Dragon Ball: Kakarot e fare proprio il videogioco al prezzo di 39,89 euro, risparmiando il 43% sul prezzo di vendita consueto. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 è presente all’interno della promozione, proposto al prezzo di 9,99 mentre Persona 5, il più recente episodio della pluripremiata serie Persona, può essere preso per 44,99 euro, con uno sconto pari al 25%.

Nioh 2 e altre offerte

La carrellata di titoli in offerta prosegue e, tra quelli in promozione, spicca anche Nioh 2. “Attraversa il Giappone del 1555, una terra magnifica e al contempo minacciosa, flagellata da una guerra infinita e popolata da mostri e spiriti malvagi. Nel ruolo di un mercenario, annienta i tuoi nemici sfruttando i poteri sovrannaturali del mitico Yokai. Riuscirai a sopravvivere all'era Sengoku e al nuovo terrificante Regno oscuro?”. E’ questa l’introduzione che gli sviluppatori fanno del titolo, pubblicato lo scorso marzo: è in vendita a 39,89 euro, con un risparmio del 43%. Da Bandai Namco ecco Soulcalibur VI, proposto a 17,49 euro con uno sconto del 75%, mentre The Yakuza Remastered Collection è proposto a 34,79 euro: il 42% in meno del prezzo originario. Inoltre, per i fan della saga di Final Fantasy, Sony propone tra i tanti titoli in offerta anche Final Fantasy VIII Remastered, proposto a 9,99 ovvero la metà esatta del prezzo a cui solitamente è venduto il videogioco targato Square Enix.