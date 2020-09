Crash Bandicoot 4, ecco come ottenere la demo del gioco

Tutti i giocatori che prenoteranno la versione digitale di Crash Bandicoot 4: It’s About Time su PlayStation Store o Xbox Store potranno mettere le mani sulla demo del gioco a partire dal 16 settembre. Ad annunciarlo, sui propri profili social , sono state Activision e Toys for Bob, rispettivamente publisher e sviluppatore del gioco. Nella demo, i giocatori potranno portare a termine i livelli Snow Way Out e Dino Dash, gli stessi che la stampa specializzata ha avuto modo di provare negli scorsi mesi. Nello stage innevato, sarà possibile vestire anche i panni del Dottor Neo Cortex e scoprire il suo peculiare gameplay, abbastanza diverso da quello di Crash e Coco.

Tawna sarà presente nel gioco

I fan più attenti di Crash Bandicoot non avranno problemi a ricordare Tawna, la storica fidanzata del protagonista presente solo nel primissimo gioco della serie. Dopo tanti anni, il personaggio farà il suo ritorno in Crash Bandicoot 4: It’s About Time e i giocatori potranno persino vestire i suoi panni in alcuni livelli. Crash e Coco incontreranno Tawna all’interno di “Tawnaverse”, una dimensione alternativa in cui la bandicoot è una vera e propria eroina, caratterizzata da un look ben diverso rispetto a quello che aveva quando vestiva i panni della “damigella in pericolo”. Il rampino con cui è equipaggiata le permette di passare con maggiore facilita da una piattaforma all’altra, distruggere le casse a distanza e attaccare i nemici.

Le altre novità introdotte

La presenza di vari personaggi giocabili oltre a Crash e Coco rappresenta una delle novità di Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Negli scorsi mesi, Activision e Toys for Bob hanno presentato al pubblico altre meccaniche di gameplay inedite presenti nel titolo, come la possibilità di ottenere dei particolari power up indossando delle maschere. Tra questi vale la pena menzionare quello che permette ai protagonisti di rallentare lo scorrere del tempo per evitare i nemici e raggiungere delle piattaforme altrimenti inaccessibili.