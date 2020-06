Crash Bandicoot 4 potrebbe avere una modalità multiplayer

Sulla pagina del PlayStation Store dedicata al gioco è possibile trovare un riferimento alla possibilità di giocare in locale assieme a uno o più amici. Per ora non sono arrivate conferme o smentite da Activision

Anche se molti episodi della serie Crash Bandicoot sono stati pensati per essere affrontati da un solo giocatore, nel corso degli anni non sono mancate delle eccezioni in tal senso. Basti pensare a Crash Bash: l’emulo di Mario Party uscito sulla prima PlayStation permetteva a un massimo di quattro giocatori di sfidarsi all’interno di vari minigiochi uno più folle dell’altro. Anche Crash Team Racing premeva l’acceleratore sulla possibilità di affrontare i propri amici in competizioni adrenaliniche e ricche di power up da utilizzare. Dal 2 ottobre, Crash Bandicoot 4: It’s About Time potrebbe entrare a far parte in questa lista delle eccezioni e diventare il primo episodio della serie numerato a offrire ai giocatori un’esperienza multiplayer.

L’indizio presente nella pagina del gioco sul PlayStation Store

Questa possibilità non è emersa durante la presentazione ufficiale di Activision, durante la quale il focus non si è mai spostato dal single player, ma dalla pagina del PlayStation Store dedicata al gioco. Qui è possibile trovare un riferimento a una modalità multiplayer offline da 2 a 4 giocatori. Si tratta di un’indicazione che, in assenza di conferme ufficiali, lascia un po’ il tempo che trova, ma che apre comunque le porte a vari scenari interessanti. Nel gioco potrebbero esserci dei minigiochi simili a quelli presenti in Crash Bash o forse la possibilità di affrontare i livelli dell’avventura principale assieme a uno o più amici, pronti ad aiutarsi nel momento del bisogno, ma anche a competere per mettere le mani sul maggior numero di frutti wumpa (un po’ come avviene nella modalità multiplayer di New Super Mario Bros. Wii). Per ora si tratta solamente di ipotesi, ma è probabile che prima di ottobre Activision renderà nota qualche informazione in più.

Le novità introdotte in Crash Bandicoot 4

Il primo trailer di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, pubblicato durante uno degli appuntamenti della Summer Game Fest, ha svelato alcune delle novità che saranno presenti all’interno del gioco. Grazie a delle maschere, Crash e sua sorella Coco potranno mettere le mani su dei power up momentanei piuttosto interessanti, come la possibilità di rallentare lo scorrere del tempo o di alterare la gravità per raggiungere delle piattaforme altrimenti inaccessibili. Il gioco, inoltre, è stato ampiamente rivisto dal punto di vista del design dei personaggi, che ora presentano un look ancora più buffo rispetto al passato.