Wiko annuncia View 5 e View 5 Plus e punta tutto sull’autonomia

Wiko ha annunciato i nuovi modelli protagonisti della View 5 collection: View 5 e View 5 Plus. I due smartphone confermano il focus dell’azienda francese sull’autonomia. È stato potenziata anche l’experience del comparto fotografico e si è puntato molto un design elegante. Il prezzo è come al solito contenuto.

Wiko View 5: due cariche in una settimana

“Ultra-immersività è la parola d’ordine del nuovo View5” scrive la casa di produzione nel comunicato del lancio. Lo smartphone monta un Full O display senza cornici, comodo sia per navigazione e fruizione di contenuti multimediali che per il gaming. Monta una Quad Camera da 48 MP con funzionalità AI, e feature pro come l’obiettivo ultra-grandangolare, il macro e l’effetto Bokeh. Uno dei punti di forza, come detto è “l’autonomia praticamente infinita”. La batteria potenziata da 5000mAh di View5 certificata da SmartViser, ente indipendente specializzato nel Device Testing, garantisce infatti tre giorni e mezzo con una sola carica. L’indicatore della batteria è incorporato e circonda il foro sul display, avvisando l’utente direttamente sullo schermo: è verde durante la carica, bianco quando la batteria è al di sopra del 15% e rosso se l’energia residua è inferiore a questa soglia. View 5 offre 64 GB di memoria e 3 GB di RAM espandibili con una scheda micro SD aggiuntiva da 256 GB ed è in vendita a partire da 169,99 euro. È disponibile nelle colorazioni ispirate alla natura Midnight Blue, Peach Gold e Pine Green.

Wiko View 5 Plus

Su Wiko View 5 Plus è presente un display full screen senza notch con la vividezza dei colori e dei dettagli dell’O display in formato 20:9 con risoluzione HD+. Anche in questo caso siamo alle prese con una batteria potenziata da 5000mAh che garantisce una durata di oltre tre giorni. A differenza del modello standard, il Plus è dotato di 128 GB di memoria interna e 4GB di RAM, sempre espansibili da 256GB tramite memoria esterna e si differenzia nel processore (MediaTek 6765 anziché MediaTek 6762D). Il comparto fotografico prevede Quad Camera da 48MP. I colori sono Aurora Blue e Iceland Silver, il costo 199,99 euro.