Fortnite, piccone in regalo e sconto del 20% sull’acquisto dei V-Buck

Lo ha annunciato Epic Games, nell’ambito delle “Super Riduzioni”. Lo sconto, che non avrà limiti di tempo, riguarda gli utenti di PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch, PC, Mac e anche quelli che sfruttano i dispositivi mobili ma solo se scelgono di avvalersi della nuova opzione di pagamento diretto Epic, valida per l’Italia

Epic Games ha annunciato, dalle pagine del sito ufficiale di Fortnite, una serie di interessanti iniziative che certamente ingolosiranno gli appassionati del celebre battle royale. In particolare, sono due le novità sostanziali introdotte all’interno del gioco: il Piccone Tiro alle stelle concesso in regalo e, soprattutto, la riduzione per sempre del 20% sul prezzo d’acquisto V-Buck, la moneta ufficiale di gioco.

Uno sconto senza limiti di tempo

“Sono arrivate le Super Riduzioni di Fortnite! Risparmia fino al 20% su tutti gli acquisti di V-Buck e sulle offerte in denaro per PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, Mac e su dispositivi mobili con metodi di pagamento selezionati”, scrivono gli sviluppatori. Annunciando che non si tratta di una promozione estiva destinata ad esaurirsi con la fine delle vacanze, ma che siamo di fronte ad un vero e proprio taglio che riguarda le microtransazioni di Fortnite. “Non è una semplice promozione passeggera. Questi sono prezzi scontati, per sempre!”, specificano da Epic Games. Approfondendo i singoli casi, come segnala anche il portale di settore Tom’s Hardware, ecco che adesso 1.000 V-Buck costeranno 7,99 euro, 2.800 V-Buck si potranno acquistare al presso di 19,99 mentre 5.000 saranno venduti al prezzo di 31,99. Infine 13.500 V-Buck potranno essere ottenuti pagando 79,99 euro.

Il metodo di pagamento per gli utenti mobile

Tra l’altro, gli sviluppatori di Fortnite segnalano l’arrivo di una nuova opzione di pagamento che riguarda solo gli utenti mobile che sfruttano iOS e Google Play: l’opzione di pagamento diretto Epic. “Se scegli di utilizzare l’opzione di pagamento diretto Epic, potrai risparmiare fino al 20%, perchè Epic ti girerà lo sconto sui costi di elaborazione dei pagamenti”. Si tratta di una possibilità già disponibile in molti Paesi nel mondo, tra cui l’Italia. Non è tutto perché i giocatori che hanno acquistato V-Buck nel periodo che va dal 14 luglio al 13 agosto 2020, riceveranno un bonus, proprio sotto forma di V-Buck, entro il 17 agosto. “Il bonus avrà un valore pari al 20% dell’importo totale degli acquisti effettuati nel corso dello stesso periodo”, spiega Epic Games. Per tutti i giocatori attivi, come detto, ecco in regalo il Piccone Tiro alle stelle, realizzato in perfetto stile con il Capitolo 2 della Stagione 3 che è attualmente ancora in corso.