Hello Neighbor 2 sarà disponibile anche su Steam

Sviluppato da Eerie Guest Studios e tinyBuild Games, il gioco debutterà il prossimo anno su Xbox Series X, Xbox One e PC. Per il momento gli appassionati del genere possono provare in anteprima l’Alpha su Steam

Hello Neighbor 2, annunciato nel pre-show dell’ultimo evento di Microsoft dedicato ai giochi first party per Xbox Series X, sarà disponibile nel 2021 anche su Steam.

Sulla pagina ufficiale della piattaforma sviluppata da Valve Corporation dedicata al sequel del gioco horror stealth, infatti, è visibile un banner che indica il periodo di lancio del titolo e consente agli utenti di aggiungere Hello Neighbor 2 alla propria wishlist. Sviluppato da Eerie Guest Studios e tinyBuild Games, il gioco sarà disponibile il prossimo anno su Xbox Series X, Xbox One e PC. Non è da escludere il suo debutto anche su altre piattaforme, come PS4, PS5. Per il momento gli appassionati del genere possono provare in anteprima l’Alpha su Steam.

Hello Neighbor 2: il trailer

"Benvenuti a Raven Brooks. Un luogo in cui le persone sono misteriosamente scomparse”, recita la descrizione del gioco, mostrato nel trailer d’annuncio con un lungo video di gameplay, in occasione dell’ultimo Xbox Games Showcase. L’evento nel corso del quale Microsoft ha annunciato al grande pubblico la line-up ufficiale dei giochi di Xbox Series X, inclusi i tanto attesi Halo Infinite e Forza Motorsport 8.

“Hello Neighbor 2 è un gioco horror stealth in cui sei perseguitato da una misteriosa creatura mentre cerchi di rintracciare Mr. Peterson (The Neighbor) che è scomparso dopo gli eventi del primo gioco. Gioca contro un'IA avanzata e autoapprendimento che tiene traccia e si adatta a ogni tua mossa”, spiegano gli sviluppatori nella descrizione del titolo.

Ambientato a Raven Brook catapulta i giocatori nei panni di Quinten, un giornalista locale che sta indagando sui casi di persone scomparse.

Seguendo una serie di indizi, i videogiocatori troveranno una casa abbandonata, occupata da un misterioso essere simile a un corvo, che nasconde qualcosa nell’attico. “Esplora Raven Brooks, non ci sono limiti e i giocatori possono andare ovunque dall'inizio del gioco. L'intelligenza artificiale protegge la sua casa quando il giocatore sta cercando di entrare, e lo insegue quando è fuori nel mondo aperto”, recita la descrizione.