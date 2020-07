Fortnite, al via la Coppa Galaxy dedicata agli utenti Android

Conclusosi l’ultimo aggiornamento di Fortnite che ha riguardato la patch 13.30 , con i più sostanziali cambiamenti che sono arrivati all’interno della modalità Salva il Mondo in cui Epic Games ha introdotto la nuova funzionalità di ripristino “Ventura”, è tempo di nuovi eventi per gli appassionati del celebre battle royale. Uno tra i prossimi eventi in programma, in calendario il 25 e 26 luglio prossimi, riguarda la Coppa Galaxy , un torneo di Fortnite in cui si potrà vincere un costume e una copertura inediti prima di chiunque altro e dedicato agli utenti Android che sfruttano le potenzialità del gioco sui dispositivi mobili.

Le modalità del torneo

In particolare, spiega Epic Games sul sito di Fortnite, le competizioni della Coppa Galaxy sono aperte a tutti i player idonei che hanno modo di giocare su dispositivi supportati. Per partecipare, i giocatori dovranno assicurarsi di attivare l'autenticazione a due fattori sul proprio account di Epic. Durante il torneo, i partecipanti meglio classificati in ciascuna giornata potranno vincere il costume “Esploratrice Galaxy”, mentre tutti coloro che parteciperanno ad un minimo di cinque partite, sarà destinata in regalo la copertura “Galassia”: entrambi gli oggetti saranno disponibili nel Negozio in tempi successivi. Gli sviluppatori di Fortnite spiegano poi che i vincitori giornalieri di ciascuna regione saranno determinati attraverso questa modalità:

- Europa: Migliori 10.000

- NA-Est: Migliori 7.500

- NA-Ovest: Migliori 2.500

- America latina: Migliori 2.500

- Asia: Migliori 1.250

- Medio Oriente: Migliori 1.250

- Oceania: Migliori 1.250

L’opportunità per gli utenti Samsung

L’evento, come detto, è disponibile per tutti coloro che avendo un dispositivo Android hanno scaricato Fortnite sul proprio smartphone o tablet e, per chi disponesse di un dispositivo Samsung, c’è anche la possibilità di scaricare il gioco direttamente dal Galaxy Store. Consulta la sezione Android della FAQ di Fortnite per informazioni aggiuntive su download e compatibilità. Tutti i dettagli completi legati all’iniziativa, comunque, possono essere consultati dentro Fortnite, aprendo la scheda “Competi” all’interno del gioco.