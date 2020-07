Twitter supera il miliardo di download sul Play Store

Grazie a questo risultato, l’app è entrata a far parte di una cerchia ristretta, che comprende nomi importanti come WhatsApp, Facebook, Google Play Music e Gmail

Non sono molte le app che nel corso degli anni sono riuscite a superare il miliardo di download sul Play Store di Google. Twitter è da poco entrata a far parte di questa ristretta cerchia, di cui fanno parte anche WhatsApp e Google Play Music. Questo successo, solo in parte dovuto al fatto che spesso l’app è presente di default sui nuovi smartphone, è indice della grande popolarità del social media. Anche alcune delle ultime novità introdotte sulla piattaforma, come i messaggi vocali e i fleet, potrebbero aver influito in piccola parte sul numero dei download.

Applicazioni da record

La prima app a tagliare il traguardo del miliardo di download è stata Gmail nel 2014. Un risultato importante, ma che stupisce meno rispetto a quello raggiunto da Twitter: dopotutto l’app è sempre stata presente di default su tutti gli smartphone Android. Pochi mesi dopo, a settembre 2014 Facebook è diventata la prima applicazione non Google a superare il miliardo di download. L’impresa è stata replicata nel 2015 da Messenger e WhatsApp, nel 2017 da Skype e nel 2019 da OneDrive e Google Play Music.

La crescita di Google Meet

Pur essendo ancora lontana dal miliardo di download, negli ultimi mesi Google Meet ha conosciuto una crescita importante. Dopo essere stata scaricata oltre 50 milioni di volte sul Play Store a metà maggio, l’app ha “messo il turbo” e di recente ha tagliato il traguardo dei 100 milioni di download. Si tratta di un risultato da non sottovalutare, soprattutto considerando che esistono molte altre app di videochiamate molto popolari, tra cui colossi come Zoom (che ad aprile è stata l’app più scaricata in assoluto) e HouseParty. I dati diffusi da AppBrain indicano che la crescita del software è iniziata nella seconda metà di maggio, quando ha iniziato a registrare oltre un milione di download al giorno.