Far Cry 5 in offerta su PlayStation Store questa settimana

Oggi, mercoledì 15 luglio, Sony ha lanciato la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store. Si tratta di un’iniziativa che in passato ha permesso ai giocatori di mettere le mani su dei titoli di alta qualità a prezzi molto più bassi del normale. Questa settimana è il turno di Far Cry 5 (versione standard) che fino al 23 luglio sarà disponibile al 9.79 €, uno sconto dell’87% sul prezzo di listino (69.99 €). Chi vuole vivere un’esperienza completa al 100% può anche approfittare dell’offerta sul Season Pass, ora disponibile a 9.89 € (contro il prezzo standard di 29.99 €). Il Pass di Espansione contiene vari contenuti extra, come tre DLC aggiuntivi, nuove armi e Far Cry 3 Classic Edition.

L’annuncio di Far Cry 6

La possibilità di scoprire o riscoprire tutti i contenuti di Far Cry 5 con meno di 20 € rappresenta un’opportunità degna di nota, soprattutto per chi è alla ricerca di un modo per ingannare l’attesa del sesto capitolo della serie. Far Cry 6 è stato annunciato nel corso dell’evento Ubisoft Forward con un lungo trailer in computer grafica, che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati grazie anche alla presenza dell’attore Giancarlo Esposito, noto soprattutto per aver interpretato Gus Fring nelle serie Breaking Bad e Better Call Saul. Nel nuovo episodio della serie di Ubisoft veste i panni di Anton Castillo, lo spietato dittatore dello stato di Yara. Il suo obiettivo è ridare gloria e prestigio al paradiso tropicale che governa e per riuscirsi non esita a reprimere con la forza qualsiasi opposizione. In questo contesto si muove il personaggio controllato dal giocatore: il suo nome è Dani Rojas ed è un nativo di Yara destinato a ribellarsi al dominio di Anton Castillio e ad affrontare varie missioni per abbattere la dittatura. Parlando dell’ambientazione, Ubisoft ha spiegato che i giocatori dovranno muoversi in un’area vastissima, ricca di giungle, spiagge e cittadine.