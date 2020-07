Ubisoft Forward, annunciato un nuovo evento nel corso del 2020

Nel prossimo appuntamento dedicato ai titoli in uscita, la compagnia videoludica francese probabilmente si concentrerà sui giochi che non hanno avuto spazio nell’Ubisoft Forward del 12 luglio, quali Beyond Good & Evil 2, Skull & Bones e Gods & Monsters

Nell’intervento di chiusura dell’appuntamento di ieri, 12 luglio, nel corso del quale Ubisoft ha annunciato al pubblico quelli che saranno alcuni dei titoli di punta da qui al prossimo anno, Yves Guillemot, Ceo della software house, ha anticipato che Ubisoft Forward tornerà con un nuovo evento nel corso del 2020.

"Sono orgoglioso dei nostri team per aver realizzato una line-up di giochi creativi e ambiziosi", ha annunciato il Ceo di Ubisoft. "E non vi abbiamo ancora mostrato tutto. Infatti c'è ancora molto in arrivo: vedrete un altro Ubisoft Forward con ulteriori informazioni sui nostri titoli in uscita”.

Probabilmente, nel prossimo appuntamento dedicato ai titoli in uscita, che non ha ancora una data ufficiale, la compagnia videoludica francese si concentrerà sui giochi che non hanno avuto spazio nell’Ubisoft Forward del 12 luglio, quali Beyond Good & Evil 2, Skull & Bones e Gods & Monsters.

Da Assassin’s Creed Valhalla a Hyper Scape: le ultime novità

Tra le novità più importanti svelate nell’ultimo Ubisoft Connect, organizzato per cercare di rimediare, almeno in parte, alla cancellazione dell’E3 2020 di Los Angeles (annullato a causa coronavirus), lo software house ha mostrato al grande pubblico un lungo filmato di gameplay di Assassin’s Creed Valhalla, il cui debutto sul mercato è fissato per il 17 novembre 2020 su PS5, XSX, PS4, Xbox One, Stadia e PC. Durante l’evento di presentazione, è stato riservato ampio spazio anche a Hyper Scape, il nuovo Battle Royale ambientato a Neo Arcadia, in cui di volta in volta 99 concorrenti armati fino ai denti, divisi in squadre da tre, si affrontano in scontri all’ultimo sangue, nella speranza di sopravvivere e ottenere dei soldi e un posto di rilievo all’interno della società spietata in cui vivono. Tra le novità più importanti è stato annunciato il rilascio dell’open beta su PC, che consentirà agli utenti di testare l’esperienza di gioco del titolo free-to-play prima del suo rilascio ufficiale.