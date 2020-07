Google, 900 mln di dollari per la trasformazione digitale in Italia

Sundar Pichai, il Ceo di Google, ha annunciato che il colosso di Mountain View investirà in Italia oltre 900 milioni di dollari in 5 anni. Gli obiettivi sono due: accelerare la trasformazione digitale della Penisola - tramite l’iniziativa “Italia in Digitale”, dedicata alle piccole e medie imprese - e aprire le due Google Cloud Region annunciate negli scorsi mesi in partnership con Tim. “Google è orgogliosa di essere partner della ripresa economica dell’Italia”, ha dichiarato Pichai.

Il supporto di Google alle imprese italiane

In una nota ufficiale si legge che il nuovo progetto “nasce dall’esperienza e dal successo di precedenti iniziative come Crescere in Digitale e Google Digital Training, che negli ultimi cinque anni hanno aiutato 500.000 persone a ottenere le competenze digitali necessarie per rilanciare un’attività o migliorare la propria carriera lavorativa”. Il colosso di Mountain View sottolinea che “con questo nuovo impegno, Google intende ora aiutare altre 700.000 persone e piccole e medie imprese a digitalizzarsi, con l’obiettivo di portare il numero complessivo a un milione entro al fine del 2021”. Inoltre, a partire da oggi, giovedì 9 luglio, Google fornirà un grant di 1 milione di euro a Unioncamere, per supportare nella trasformazione digitale le piccole e medie imprese italiane in difficoltà. Il supporto dell’azienda di Mountain View consentirà alle Camere di Commercio di offrire formazione specifica e assistenza da parte di esperti a imprese e lavoratori, con un occhio di riguardo ai settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, per aiutare le persone a mantenere il proprio lavoro o a trovarne uno nuovo.

Gli strumenti forniti durante il lockdown

Nel corso del lockdown, Google ha aiutato le scuole italiane mettendo a loro disposizione vari strumenti gratuiti per l’apprendimento a distanza, tra cui Hangouts Meet e Classroom. Il tutto è stato reso possibile grazie alla partnership che l’azienda ha stretto con il Ministero della Pubblica Istruzione. Un accordo con il Ministero della Salute, invece, ha consentito di monitorare in tempo reale l’andamento dell’epidemia su Google Search, Maps e YouTube.