Crash Bandicoot On the Run potrebbe arrivare a breve su Android e iOS

Sviluppata dalla software house King (nota soprattutto per Candy Crush Saga) e già disponibile in alcuni Paesi, la nuova avventura del peramele è un endless runner in puro stile Temple Run

Prima di approdare sulle console della generazione attuale con Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il simpatico peramele creato da Naughty Dog potrebbe prima arrivare su Android e iOS. Già disponibile da aprile in un numero limitato di Paesi, Crash Bandicoot Mobile sembra ora vicino al suo lancio ufficiale e anche a un cambio di nome. Gli indizi presenti sul profilo Twitter del gioco indicano che l’app dovrebbe chiamarsi “Crash Bandicoot On the Run” e debuttare in tempi brevi su Play Store e App Store.

Endless runner

La nuova avventura di Crash Bandicoot per dispositivi mobile è un endless runner (proprio come il noto Temple Run) in cui il giocatore si limita a cambiare la direzione in cui corre il peramele, permettendogli così di evitare gli ostacoli presenti sul percorso e di raccogliere i vari collezionabili sparsi per la mappa. Il gioco è stato sviluppato dalla software house King, conosciuta soprattutto per il popolarissimo Candy Crush Saga.

Le novità di Crash Bandicoot 4

Il ritorno di Crash Bandicoot su PlayStation 4 e Xbox One è previsto per il 2 ottobre. Il gioco, presentato da Activision nel corso della Summer Game Fest, rappresenterà un ritorno alle meccaniche di gameplay dei primi tre giochi della serie, anche se non mancheranno alcune novità in grado di mischiare un po’ le carte in tavola. Grazie a delle maschere ispirate alle civiltà precolombiane, Crash e la sorella Coco, entrambi giocabili, potranno accedere a dei poteri particolari, tra cui quello di rallentare lo scorrere del tempo, utile per raggiungere delle piattaforme altrimenti inaccessibili o per schivare gli attacchi dei nemici. Oltre ai due Bandicoot, in alcuni livelli i giocatori potranno controllare anche il dottor Neo Cortex, il principale antagonista della serie. Non è una novità in senso assoluto, ma è indice di un gameplay potenzialmente vario e dinamico.